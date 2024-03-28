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общество проиcшествия

В Новосибирске таксист из Грузии избил подростка из-за 100 рублей

Фото: Сиб.фм

Таксист избил несовершеннолетнего пассажира из-за денег.

Согласно материалам судебного дела, случившийся инцидент произошел, когда несовершеннолетний заказал такси до коттеджного поселка в Заельцовском районе Новосибирска. Водитель такси, обещавшийся везти пассажира за дополнительные 300 рублей чаевых, потребовал полную сумму после того, как оказалось, что приложение не позволяет перевести больше 200 рублей.

После того, как подросток не смог предоставить деньги, водитель избил его кулаком по голове и забрал наушники, стоимостью 61 тысячу рублей.

Инцидент заметил охранник, который вмешался, заплатил водителю и вернул наушники мальчику. Позднее отец подростка обратился в полицию.

Суд приговорил таксиста к двум годам условного наказания за самоуправство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве новорожденного в Болотнинском районе Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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