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общество

Известна дата начала приема заявлений о зачислении детей в 1 класс в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В мэрии Новосибирска назвали дату начала приема заявлений о зачислении детей в 1 класс.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, заявления для приема детей в 1 класс будут приниматься в два этапа — первый пройдет уже 1 апреля 2024 года и продлится до 30 июня. Далее, 6 июля, будут приниматься заявления на зачисление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка.

Правила приема заявлений — их можно будет подать лично в школе, отправить заказным письмом на почту или подать через портал "Госуслуги".

Напомним, что в школах Новосибирской области появятся новые стоматологические кабинеты.

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Валерия Митрохина
Журналист

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