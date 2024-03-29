Ледяной дождь ожидается в Новосибирске в последние дни марта

Стала известна погода в Новосибирске в последние дни марта.

По данным синоптиков gismeteo, в Новосибирской области 29 марта ожидается температура воздуха от +1 до +4 градусов тепла, однако погода будет очень пасмурной. Утром возможен ледяной дождь и порывы ветра 15-16 метров в секунду.

Дождь продолжится и в субботу, 30 марта, однако порывы ветра утихнут — 3-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

31 марта будет небольшое прохладнее, ожидается от -2 до +1 градуса, вновь поднимется ветер 10-11 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в апреле в Новосибирской области ожидается до +18 градусов.