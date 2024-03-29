сегодня
29 марта, 12:36
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня
29 марта, 12:36
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня 10:50
работа общество

Самые необычные предложения о работе назвали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В hh.ru назвали самые необычные вакансии в Новосибирске.

Специалисты одного из самых крупных сайтов по поиску работу HeadHunter рассказали самые необычные предложения о работе в Новосибирске.

Так, например, аэродинамический комплекс находится в поиске инструктора для работы в аэротрубе. Уточняется, что будущий сотрудник должен обладать хорошей физической подготовкой и пребывать всегда в хорошем настроение. Предлагаемая зарплата варьируется от 40 до 70 тысяч рублей.

Необычное предложение появилось и от зоомагазина, где ищут охотника за лапами. Специалист должен консультировать посетителей магазина и находить с ними общий язык. Зарплата – до 60 тысяч рублей.

В сфере недвижимости очень нуждаются в сотруднике без опыта — бортпроводник должен показвать объекты и сопровождать сделки по купле-продаже. Заработная плата – 140 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске мигрантам собираются запретить работать в такси.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в