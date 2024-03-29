сегодня
29 марта, 12:37
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня
29 марта, 12:37
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня 11:03
Авто общество

Новосибирцы встали в пробку на площади Труда из-за светофоров

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

На площади Труда образовалась пробка.

29 марта в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка. Очевидцы сообщают, что причиной стали светофоры, которые не работают.

Так, пробка образовалась возле ТЦ «Гигант» по направлению с правого на левый берег Новосибирска. Также заторы есть на улицах Ватутина и Станционная. Стоят машины и на улице Станиславского от пересечения с Титова до перекрестка с Широкой.

Площади Труда и Энергетиков местные жители еще называют «кольцом ада», так как пробки там возникают очень часто.

Напомним, что 1 апреля начнется ремонт на Димитровском мосту. Работы будут идти два года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в