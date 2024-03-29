Обрюхативший 14-летнюю падчерицу новосибирец получил 8 лет строгача

41-летний житель Новосибирска на долгие годы отправился в тюрьму за секс с 14-летней дочкой жены.

Педагоги школы, где учится девочка, обеспокоились резким набором веса воспитанницы и забили тревогу. Но мама подростка сказала, что это у них семейное, и отрицала возможность беременности ребенка. В итоге руководство образовательного учреждения обратилось к специалистам отдела ПДН. Беременность подтвердилась.

Отчим школьницы заявил при задержании, что не совращал ее. А родственники говорили, что девочка совершенно не боится мужчину — у них хорошие отношения, и она даже называет мужа матери папой. После родов был проведен тест ДНК — отцом малыша юной мамы оказался ее «папа».

Мужчину на восемь лет отправили в колонию строгого режима, а за новоиспеченной бабушкой, у которой есть еще дети, наблюдают в отделе опеки.

Ранее мы рассказывали, что девушка из Новосибирска поучаствовала в шоу «Мама в 16» — она родила разнополую двойню.