План реализации наказов на год приняли парламентарии Новосибирской области

Законодательное Собрание Новосибирской области одобрило предложенный региональным правительством план реализации наказов на 2024 год.

По данным министра экономического развития области Льва Решетникова, с осени количество наказов выросло с 685 до 1178, сумма их финансирования увеличилась до 28,7 млрд рублей. Основная часть связана с ЖКХ, образованием, дорожной инфраструктурой, здравоохранением.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что только в регионе действует отдельный закон о наказах, а программа является инструментом бюджетного планирования, поэтому ее опыт уникален.

Спикер Законодательного Собрания Андрей Шимкив добавил, что опыт области востребован в других субъектах РФ, изучать его приезжают делегации.

Ранее мы писали о том, что депутаты парламента Новосибирской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. На 2024 год планируются доходы в размере около 280 млрд рублей, расходы – порядка 319,4 млрд рублей. Дефицит превысит 39 млрд рублей.