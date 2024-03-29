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общество

Сергей Светлаков посчитал драку новосибирского актера Кологривово пиаром

Фото: Сиб.фм

В интервью комик Сергей Светлаков высказался в сторону актера из Новосибирска.

На YouTube-канале Надежды Стрелец появилось интервью с комиком Сергеем Светлаковым, который прокомментировал дебош новосибирского актера Никиты Кологривова.

Комик считает, что Никите сейчас все “прощается”, потому что он готовится к такой серьезной роли Жириновского. Сергей также отметил, что поведение актера может быть хорошим пиаром.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, на чьей машине уехал Никита Кологривый после 7 дней ареста в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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