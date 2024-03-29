В Новосибирске благоустроят общественные пространства за 230 млн рублей

Также городские власти планируют завершить реконструкцию Первомайского сквера.

На завершение благоустройства парков и скверов в Новосибирске в 2024 году планируется направить от 230 до 250 млн рублей. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 29 марта.

По ее словам, на текущий год запланировано открытие затапливаемого парка «Каменка», скверов Фадеева и Героев Донбасса, а также аллеи Грибоедова. Кроме того, городские власти планируют завершить реконструкцию Первомайского сквера и установить несколько новых спортивных объектов в парке «Арена».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в железнодорожных кассах открыли продажу билетов на автобусы, подвозящие пассажиров из Кыштовки на пригородные поезда.