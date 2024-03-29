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общество

В Новосибирске на трамвайной остановке начали жить бомжи

Фото: Сиб.фм

Также возле остановки разбита дорога.

На трамвайной остановке «Озерная» на улице Связистов в Новосибирске заметили бездомных, которые часто спят на скамейках.

Местные жители выразили обеспокоенность по поводу увеличивающегося количества мусора в этом районе, особенно рядом с указанной остановкой.

По словам жителей, вечером ситуация на остановке становится неприятной из-за присутствия бездомных и неблагоприятной обстановки в округе. Кроме того, дорога возле остановки требует ремонта, что приводит к неудобствам для пассажиров, которым приходится искать альтернативные пути.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства городских парков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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