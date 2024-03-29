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общество

В Новосибирске продают монету 1917 года почти за 9 миллионов рублей

Фото: «Avito»

Житель Новосибирска продает монету 1917 года за 8 988 898 рублей.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести монету в 5 копеек 1917 года. За нее просят почти 9 миллионов рублей.

Автор объявления пишет, что со слов бывшего владельца монеты, ее нашли в винном погребе в Армавире. Всего было найдено 3 штуки. При этом монета не проверялась на подлинность.

«Специальный передвижной ж/д вагон с оборудованием для чеканки таких монет в 1917 году около месяца находился в районе города Армавир», — сообщает автор.

Напомним, что в Центральном районе Новосибирска продают пятикомнатную квартиру за 62,8 млн рублей с хамамом и сауной.

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Нина Раневская
Журналист

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