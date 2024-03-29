В Новосибирске устранили последствия потопа из-за коммунальной аварии

Сотрудники завершили работы на тепломагистрали на месте коммунального происшествия в 21 час в пятницу.

В Новосибирске завершили устранение последствий коммунальной аварии на улице Ипподромской, где произошло затопление дороги. Об этом сообщили в пресс-службе «СГК».

Сотрудники компании завершили работы на тепломагистрали в 21:00 в пятницу, 29 марта. Отопление и горячая вода были восстановлены в отключенных ранее многоквартирных домах.

В ближайшие дни планируется устранение провала асфальта, из которого разлился кипяток на проезжую часть. Компания намерена выполнить эти работы в выходные или не позднее понедельника.

«СГК» выразили сожаление по поводу дискомфорта, с которым столкнулись горожане.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске восстановили отопление после прорыва теплосети.