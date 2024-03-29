В Новосибирске выходные будут теплыми, но дождливыми

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается тёплая и дождливая погода. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 30 марта, как ночью, так и днём температура не опустится ниже нулевой отметки, колеблясь от 0 до +2 градусов ночью и от +5 до +7 градусов днём.

В воскресенье, 31 марта, будет немного прохладнее, с температурой от -1 до -3 градусов ночью и от +1 до +3 градусов днём. Оба дня будут дождливыми. Дождь пройдет по всему городу в субботу и в отдельных районах в воскресенье. Ветер в течение выходных будет слабым, сменяясь с юго-западного на западный направление, со скоростью 3-8 м/с.

В начале следующей недели ожидается повышение температуры до +6 градусов. Возможен мокрый снег с дождём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в министерстве спорта Новосибирской области рассказали о финансировании участников первенства СФО по плаванию.