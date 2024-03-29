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общество

В топ-8 самых впечатляющих мостов России вошел новосибирский Бугринский мост

Фото: Сиб.фм

Бугринский мост Новосибирска вошел в топ-8 самых впечатляющих мостов страны.

Эксперты сервиса tutu составили список самых впечатляющих мостов России, куда вошел новосибирский Бугринский мост, заняв шестое место.

Выбор пал на новосибирский мост по той причине, что он считается самым протяженным в странах СНГ. Также он является составной частью перспективной скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход» Новосибирска, которая связывает федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт».

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.

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Валерия Митрохина
Журналист

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