В Юрге пропал 64-летний мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В Кемеровской области пропал 64-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Юрге в Кемеровской области пропал 64-летний Виктор Бараксанов.

Он пропал 26 марта 2024 года. Волонтеры предполагают, что Виктор может находиться на территории Новосибирской области.

Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Он был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, черные сапоги и черную шапку.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирске пропала 84-летняя пенсионерка в серо-голубом пуховике.