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общество

Бездомные ночуют на трамвайной остановке в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вечером ситуация на остановке становится неприятной из-за бомжей и неблагоприятной обстановки в округе.

На трамвайной остановке «Озерная» на улице Связистов в Новосибирске заметили бомжей, ночующих на скамейках.

Местные жители выразили обеспокоенность из-за увеличивающегося количества мусора в этом районе, особенно вблизи указанной остановки.

По мнению жителей, вечером ситуация на остановке становится неприятной из-за присутствия бездомных и неблагоприятной обстановки в окрестностях. Кроме того, состояние дороги возле остановки требует ремонта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске устранили последствия потопа из-за коммунальной аварии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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