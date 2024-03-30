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проиcшествия

Глыба льда едва не убила жительницу Новосибирска: возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после того, как на женщину обрушилась гора льда с крыши.

47-летняя женщина пострадала 27 марта. Прямо на ее голову сошла настоящая лавина со здания, расположенного на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе города. Сибирячку госпитализировали в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по фату оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

Напомним, ледяной дождь ожидается в Новосибирске в последние дни марта.

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Галина Чебыкина
Журналист

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