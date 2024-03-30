«Игнорируют!»: почему Бастрыкин потребовал доклад о смерти 12-летней девочки под Новосибирском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин второй раз потребовал доклад о ходе расследования дела о гибели 12-летней девочки в Новосибирской области – новый поворот появился после того, как были найдены исправления в медицинской карте.

Мать 12-летней Ангелины Вахненко добивается наказания для врачей Купинской районной больницы уже два года. 2 мая 2022-го дочки Веры Зебницкой-Шишовой не стало: ребёнку поставили прививку, а потом она умерла.

В декабре прошлого года следствие по факту смерти Ангелины Вахненко фактически началось сначала. Это произошло после того, как назначенная экспертиза выявила исправления в медицинской карте девочки.

«Там были внесены исправления: исправлены жизненно-важные показатели. Там был написан серозный менингит, а потом корректором замазали и написали – «острый, гнойный», — рассказывала Сиб.фм мать. – Также пришёл ответ от губернатора Травникова. Там сказано, что главврач Купинской ЦРБ вынес дисциплинарное наказание педиатрам, то есть наказал их финансово».

Исправления в медицинской карте стали поводом для нового обращения к главе СКР Александру Бастрыкину. Главный следователь потребовал повторного доклада.

«Эти обстоятельства проигнорированы всеми следователями, я прошу вас изъять дело в отдел по ятрогенным преступлениям СК России, где, я уверена, смогут разобраться с делом по вашему поручению, — написала Вера Зебницкая-Шишова в Центральный аппарат СКР.

– Прошу вас рассмотреть мою жалобу и поручить исправить ошибки следствия пока ещё не поздно и новая СМЭ не пройдена».

Александр Бастрыкин услышал призыв жительницы районного посёлка Купино и вновь потребовал доклад от новосибирских следователей.