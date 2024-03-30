Команда из Новосибирской области участвует в шоу «Лига городов» на ТНТ

На телеканале ТНТ продолжается второй этап популярного шоу «Лига городов», где участники соревнуются за приз в 10 миллионов рублей.

Среди участников — команда «Столик» из Чулыма Новосибирской области. Участники рассказали изданию АиФ-Новосибирск о смысле названия команды и влиянии родного города на их юмористический стиль.

Команда «Столик» описывает себя как безбашенных, веселых, крутых и заряженных на успех молодых ребят. Название «Столик» выбрали из-за того, что их родители работают на одном заводе по изготовлению мебели. В детстве их сажали за один столик, где они играли.

Попасть на шоу «Лига городов» для команды «Столик» не было трудно. Они считают свою команду уникальной на проекте благодаря названию и своему юмористическому подходу к темам, понятным каждому.

Команда выражает благодарность родному городу за вдохновение и помощь на пути к успеху. Они подчеркивают, что подготовка к каждому этапу требует кропотливой работы и неспокойных ночей, но это дает им темы для сценок.

На вопрос о планах на приз в 10 миллионов рублей, команда говорит, что часть средств пойдет на благотворительность, а остальное потратят по мере необходимости, включая решение повседневных проблем. Они считают, что в Новосибирской области развитие юмора и подобных выступлений важно для жизни и добавляет яркости в повседневные реалии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и Томске отменили концерты звезды шансона Вики Цыгановой из-за неспокойной ситуации.