СКР: террористы «Крокуса» ехали в Киев за вознаграждением

В СК РФ сообщили, что устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» должны были получить деньги за свое преступление на Украине.

Следственным комитетом продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы виновности фигурантов, по установлению их соучастников и организаторов террористического акта.

«Обвиняемые в первоначальных показаниях, в ходе последующих опросов и других следственных мероприятий сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле» путем голосовых сообщений через Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — сказали в следственном комитете.

По указанию координатора террористы после преступления поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Продолжается проверка по причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

Ранее мы писали о том, что число жертв теракта увеличилось до 144.