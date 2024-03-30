Спецоперация на Украине: последние новости на 30 марта

В зоне проведения специальной военной операции российские бойцы продолжают улучшать свои позиции и ликвидировать украинских боевиков и их технику, в том числе иностранного производства.

По данным Минобороны РФ, Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен массивный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА, по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Цели достигнуты и поражены.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ и теробороны в районе населенного пункта Терны ДНР. Противник потерял до 30 человек и два авто. Были поражены самоходная польская артиллерийская установка Krab, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 300 бойцов, танк, пять боевых бронированных машин, американский бронетранспортер и три машины. Также поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, поразили формирования противника и отразили восемь контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи ДНР. Противник лишился больше 305 военнослужащих, трех боевых бронемашин и четырех автомобилей. Поражены самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении группировки «Востока» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное ДНР. В районе населенного пункта Приютное была отражена контратака штурмовиков теробороны. Украина потеряла до 90 военных, два авто, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям боевиков в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Поражения понесли самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

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