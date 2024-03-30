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общество

В апреле в Новосибирске и области проиндексируют пенсии

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В понедельник, 1 апреля, в Новосибирской области будет произведена индексация пенсий. Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Более 80 тысяч жителей получат пенсии в новом размере. Индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер выплаты будет зависеть от категории получателя. Например, дети-инвалиды и инвалиды детства получат по 22 146,5 рублей.

Также будет произведена индексация выплат гражданам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, специалистам ядерного оружейного комплекса, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске благоустроят общественные пространства за 230 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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