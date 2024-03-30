В Новосибирск пришли дождливые выходные с туманом

Последние мартовские выходные 2024 года принесли в Новосибирск похолодание, дождь и туман.

Как обещают синоптики, конец марта и начало апреля будет переменчивым. Если вчера ещё шёл снег, то сегодня уже обещают дождь. Утро субботы, 30 марта, началось с тумана.

«30 марта в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура +5, +7 С»,

- говорится в прогнозе Западно-Сибирского УГМС.

В течение дня дожди могут продолжиться, а столбик термометра на юге Новосибирской области поднимется до +10 градусов. Похолодание придёт в столицу Сибири в последний день марта – 31 марта ночью столбик термометра опустится до – 3, а днём не перешагнёт рубеж в + 3.

В МЧС новосибирцев просят быть внимательнее к перепадам температур: весной будет наблюдаться повышенная пожароопасность, угрозу жизни и здоровью рыбаков сейчас несёт и тонкий лёд. В течение всего апреля регион ждут ледяные дожди.