В Новосибирске МЧС купят 27 машин для тушения пожаров в 9 районах

Стало известно, какое пополнение автопарка ГУ МЧС России по Новосибирской области ждёт в этом году.

Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, какую технику закупят для спасателей в 2024 году. Так, для тушения лесных пожаров будет приобретено 27 автомобилей УАЗ «Фермер». На это будет выделено порядка 45 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Машины распределят между 9 смежными районами.

«Девять районов, которые нами были предложены губернатору для оснащения патрульными комплексами, все одобрены. 45 миллионов выделены. На них до начала пожароопасного периода приобретут мобильные комплексы тушения пожаров на базе автомобилей повышенной проходимости»,

- рассказал Виктор Орлов «МК в Новосибирске».

Планируется, что новые мобильные комплексы отправятся в Чановский, Чулымский, Усть-Таркский, Северный, Убинский, Коченёвский, Венгеровский и Барабинский районы. В этот список вошли районы с наибольшим количеством термоточек в прошлом году.

Напомним, в середине мая стартует противопожарный режим. В это время накладывается запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.