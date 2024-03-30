В Новосибирске рассказали, как предотвратить падение ребенка из окна

В связи с наступлением теплой погоды многие жители Сибири начали оставлять окна в квартирах открытыми.

Однако мэрия Новосибирска обращает внимание на то, что такая практика может представлять опасность для детей.

Мэрия предлагает несколько советов по защите детей от падения из окна:

1. Не оставляйте детей без присмотра.

2. Отодвиньте мебель от окна, чтобы предотвратить случайное забирание ребенка на подоконник.

3. Не используйте москитные сетки, так как они могут создать ложное чувство безопасности у ребенка.

4. Если вы что-то показываете ребенку из окна, держите его крепко и будьте готовы к его резким движениям, а также держите ладони сухими и не держите ребенка за одежду.

5. Доверяйте установку стеклопакетов, фиксаторов и решеток только профессионалам.

6. Обезопасьте окна или открутите ручки специальными фиксаторами, чтобы избежать несчастных случаев.

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