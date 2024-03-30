В Новосибирске в парке рекомендуют спилить 1,4 тысячи деревьев

В Новосибирске в парке «Березовая роща» будет спилено 1,4 тысячи деревьев по рекомендации специалистов НПО «Экологическая безопасность». Об этом сообщили в мэрии города.

По данным издания «РБК Новосибирск», инвентаризация деревьев в парке прошлого года выявила 6,91 тысячи деревьев и кустарников 45 видов. Рекомендация к удалению касается 1 422 деревьев, включая те, что достигли предельного возраста, имеют признаки отмирания, либо являются аварийными или инвазивными.

Парк также страдает от распространения грибковых заболеваний, особенно там, где деревья загущены. Результаты исследования показали, что оптимальное количество деревьев в парке на его площади составляет от 5,17 до 5,87 тысячи экземпляров, с учетом того, что доля берез не должна превышать 60% от общего числа деревьев.

В 2023 году в парке спилили 351 аварийное дерево, а также были высажены 260 новых деревьев и 46 кустарников.

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