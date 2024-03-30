В Новосибирске женщина провалилась в колодец под лужей в Шестом Бронном переулке

В Новосибирске произошел инцидент, когда местная жительница провалилась в колодец, который скрывался под образовавшейся над ним лужей. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент зафиксирован у дома 6 в Шестом Бронном переулке. На видео, опубликованном каналом, видно, как мужчина бросает автомобильную покрышку в лужу, чтобы предупредить о опасном месте.

Очевидцы рассказали, что женщина, выбравшись из лужи и колодца, обратилась к ним, прося быть осторожнее на улице из-за скрытой опасности. Она была очень напугана произошедшим.

Председатель Территориального общественного самоуправления «Бронный» Валентина Кинева объяснила, что случай произошел из-за случайного сдвига люка после уборки снега на улице. Специалисты прибыли на место, откачали воду, нашли крышку от колодца и установили ее обратно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 18-летняя девушка провалилась под лед.