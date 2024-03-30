В Новосибирской области больше 3 млн рублей выплатили за парковку под знаком «Инвалид»

Жители Новосибирской области вынуждены были выплатить значительные штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов.

Общая сумма взысканий превысила три миллиона рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции активно проводили рейды и выявили более 600 водителей, которые оставляли свои автомобили на территории, обозначенной знаком «Инвалид». Из них 517 нарушений были зафиксированы в Новосибирске, а более 100 случаев выявлено в пригородах области.

Напомним, что по части 2 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наложение административного штрафа в размере пять тысяч рублей за подобное нарушение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в пятницу Новосибирск встал в пробки из-за неработающего светофора.