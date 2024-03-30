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общество

В Новосибирской области больше 3 млн рублей выплатили за парковку под знаком «Инвалид»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирской области вынуждены были выплатить значительные штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов.

Общая сумма взысканий превысила три миллиона рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции активно проводили рейды и выявили более 600 водителей, которые оставляли свои автомобили на территории, обозначенной знаком «Инвалид». Из них 517 нарушений были зафиксированы в Новосибирске, а более 100 случаев выявлено в пригородах области.

Напомним, что по части 2 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наложение административного штрафа в размере пять тысяч рублей за подобное нарушение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в пятницу Новосибирск встал в пробки из-за неработающего светофора.

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Игорь Кириченко
Журналист

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