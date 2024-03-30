В пятницу Новосибирск встал в пробки из-за неработающего светофора

В нескольких точках Новосибирска в пятницу, 29 марта, образовались крупные дорожные заторы: на Красном это произошло из-за неработающего светофора. Традиционно стояла площадь Труда.

Красным цветом некоторые магистрали в Новосибирске окрасились в пятницу, 30 марта. Так, после обеда сломался светофор на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького. Из-за этого в районе часовни во имя Святого Николая Чудотворца наблюдался крупный дорожный затор.

Встали в пробку, согласно данным портала 2ГИС, и ближайшие улицы: не только Максима Горького, но и Орджоникидзе и Октябрская магистраль. В паблике «АСТ-54» очевидцы рассказали, что регулировать перекрёсток со сломанным светофором вызвался один из прохожих.

Традиционно в пятницу стояло в пробках и «Кольцо ада» на площади Труда: там решить проблему не помогали даже регулировщики.

Пробки были и на улице Ипподромской, и Лескова – там ещё накануне произошла крупная коммунальная авария, что препятствовало движению автомобилей.