В Новосибирскую область с «курортов» возвращаются перелетные птицы

Грачи и скворцы начали прилетать в Новосибирскую область после зимовки в теплых краях.

Об этом VN.ru рассказал сельский фотограф Олег Попов. В Краснозерский район уже прилетели грачи и скворцы, также оператор видел журавля и трясогузку, а его знакомые — гусей, больших бакланов и барабинскую чайку.

«Снимок журавлей особенно впечатляет. Такой большой клин серых журавлей в наше время редко можно увидеть. Самец белой трясогузки такой яркий. Этот вид пташек в народе называют ледоломкой. Прилет совпадает с ледоходом на реках. Так что появление трясогузок в марте — это слишком рано» — прокомментировал изданию орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский.

Напомним, в Новосибирской области наступила астрономическая весна 20 марта — в день весеннего равноденствия.