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В подпольном покерном клубе Новосибирска не успели разыграть путевку в казино

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в разгар игры силовики накрыли нелегальный покерный клуб в подвале дома.

Полиция нагрянула в заведение в разгар турнира, главным призом которого была путевка в легальное казино.

Предварительно установлено, что клуб открыл 55-летний местный житель, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Он принял все меры для конспирации нелегального бизнеса, систематизировал подбор игроков и порядок проведения азартных мероприятий.

«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сказали в следкоме.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области в 2023 году закрыли более 200 нелегальных казино.

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Галина Чебыкина
Журналист

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