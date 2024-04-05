Беременная жена, временно прописанного в Новосибирске террориста Мирзоева*, попала в реанимацию

Жена террориста “Крокус Сити Холла” попала в реанимацию.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на разговор с родителями террориста Далерджона Мирзоева*, который ранее был временно прописан в Новосибирске, его беременная жена потеряла сознание после того, как узнала о страшной трагедии, к которой был причастен ее муж. Женщине стало очень плохо и ей вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ее в больницу, после чего она попала в реанимацию.

Сейчас за жизнь жены Мирзоева* и его еще не родившегося ребенка борются врачи.

Напомним, что отец террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоев* рассказал, что сын звонил из Москвы на родину и говорил, что хочет вернуться домой — это было за несколько дней до 22 марта, когда Мирзоев* совершил массовый обстрел вместе с тремя фигурантами дела, в результате которого погибло 144 мирных жителя — среди них были 6 маленьких детей.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.