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общество

На Госуслугах ждут мнения жителей Новосибирска об умерщвлении бродячих животных

Фото: Сиб.фм/Галина Чебыкина

На портале Госуслуг проходит опрос населения Новосибирской области об эвтаназии бездомных животных.

Как сообщает издание Atas.info, у сибиряков интересуются, есть ли в регионе проблема бродячих собак, опасны ли они для людей и как должны правильно поступать власти. Заключительный вопрос касается усыпления бездомных животных.

«В каких случаях Вы считаете допустимым проведение мероприятий по эвтаназии с соблюдением принципов гуманности в отношении отловленных собак без владельцев?» — спрашивают авторы опроса.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Октябрьского района начала проверку по поводу появления стаи бездомных собак в районе завода «Сибтехгаз».

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Галина Чебыкина
Журналист

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