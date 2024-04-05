Женщину, которая залила бюллетени зеленкой, оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирске оштрафовали женщину, которая залила бюллетени зеленкой на выборах президента РФ.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, 15 марта 2024 года местная жительница пришла на выборы президента РФ и на избирательном участке достала заранее подготовленный раствор зеленки и вылила его на документы, из-за чего испортилось 11 бюллетеней и две книги.

В результате на местную жительницу составили протокол за нарушение порядка работы избирательной комиссии и после рассмотренного дела в суде она должна выплатить штраф в размере 4 000 рублей.

Напомним, что в Бердске за падение на женщину дерева осудили экс-главу ответственного ведомства.