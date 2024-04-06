Работал в такси, жил у родственников, был атеистом: последние новости про террориста Мирзоева*

Один из террористов «Крокуса» оказался проживавший какое-то время в Новосибирске гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоева* – мы собрали все, что известно о преступнике, получившем прозвище «Мясник».

33-летний мужчина был главарем террористов — и именно его силовикам пришлось при задержании снимать с дерева. Он в компании еще троих иностранцев ворвались к концертный зал торгового центра и открыл стрельбу по беззащитным людям, далее бандиты устроили поджог. Погибли 144 человека, сотни пострадали.

Далерджон Мирзоев* не имеет даже среднего образования. Приехав в Новосибирск, он устроился жить у родственников и работал в такси, потом перебрался в Москву, где некий Абдулла пообещал заплатить полмиллиона рублей за расстрел людей.

Родные бандита отреклись как от него самого, так и от его жены. Напомним, женщина уже родила Мирзоеву* четверых детей, сейчас ждет пятого и находится в реанимации, куда попала после сообщения о причастности ее мужа к расправе в «Крокусе».

Родители иностранца извинились за поступок сына в «Крокус Сите Холле». Они принесли соболезнования семьями, которые потеряли близких. Мать Мирзоева* до сих пор не может поверить в то, что от рук ее собственного сына погибло множество невинных. А отец «Мясника» рассказал о том, что его сын не был мусульманином, не читал Коран и не молился. Также, по его словам, за несколько дней до страшного теракта, в котором был замешан Мирзоев*, сын позвонил домой в Таджикистан и сообщил, что хотел бы вернуться на родину, потому что в Новосибирске, где он был временно прописан, не было работы.

Свое прозвище «Мясник» Далерджон* получил из-за особо тяжкого преступления и был назван самым жестоким убийцей — помимо массового расстрела, он совместно с другими террористами безжалостно и хладнокровно резал людей.