Губернатор Новосибирской области поручил ускорить уборку на дорогах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал указание быстрее наводить порядок на дорогах региона.

Поручение глава региона дал 8 апреля на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что в апреле ожидается переменчивая погода, но она не должна стать «стопором» в наведении чистоты после продолжительной зимы.

Травников подчеркнул, что нужно развернуть в Новосибирске «помывку города по всем районам». Предприятия должны очистить закрепленные за ними территории до майских праздников.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Новосибирска в апреле 2024 года.