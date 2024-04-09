Раритетный внедорожник передал на фронт мужчина из Новосибирска

Легендарный советский автомобиль передал бойцам спецоперации житель Новосиьирска.

«Раритетный автомобиль ЛуАЗ-969 мы скоро будем передавать от семьи неравнодушных новосибирцев бойцам. Машина прекрасно подойдет для определённых задач на передовой!» — сообщили в Народном фронте Новосибирской области.

Грузопассажирский микролитражный автомобиль повышенной проходимости ЛуАЗ-969 советского производства передан на фронт семьей новосибирцев Каулиных. Такие машины выпускали на Луцком автозаводе с 1966 года по 2002 год.

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