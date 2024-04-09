Средний размер зарплат в Новосибирске меньше, чем в Красноярске и Иркутске

В пресс-службе hh.ru сообщили, что по размеру зарплат Новосибирск уступил Иркутску и Красноярску.

Средний уровень заработка жителей Новосибирска составил 60 тысяч рублей в месяц, что поместило Новосибирскую область на третье место. Иркутская область заняла первое место с уровнем зарплат в 66,1 тысячи рублей, а следом идет Красноярский край с средней зарплатой в 64,8 тысячи рублей.

Самый низкий уровень заработка в Сибири отмечен в Алтайском крае, где средняя зарплата составляет 49,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском бердскую обувную фабрику признали банкротом.