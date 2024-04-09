сегодня
09 апреля, 21:59
пробки
2/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 92.74 | eur 100.7
сегодня
09 апреля, 21:59
пробки
2/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 92.74 | eur 100.7
сегодня 20:20
общество

Средний размер зарплат в Новосибирске меньше, чем в Красноярске и Иркутске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В пресс-службе hh.ru сообщили, что по размеру зарплат Новосибирск уступил Иркутску и Красноярску.

Средний уровень заработка жителей Новосибирска составил 60 тысяч рублей в месяц, что поместило Новосибирскую область на третье место. Иркутская область заняла первое место с уровнем зарплат в 66,1 тысячи рублей, а следом идет Красноярский край с средней зарплатой в 64,8 тысячи рублей.

Самый низкий уровень заработка в Сибири отмечен в Алтайском крае, где средняя зарплата составляет 49,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском бердскую обувную фабрику признали банкротом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в