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общество

В Новосибирске дороги ремонтируют по технологии «горячий асфальт»

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

В Новосибирске начали ремонт дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси — в этом году планируют заменить 3200 квадратных метров покрытия.

Как сообщил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, по технологии «горячий асфальт» уже заменено 600 квадратных метров. Ремонт закончили по направлению с правого на левый берег, ямочный ремонт провели на Октябрьском мосте в направлении к левому берегу.

Ранее начальник городского управления автодорог Новосибирска Сергей Эпов сообщил о проблемах с автодорогами из-за перепадов температур. По его словам, увеличившееся количество переходов через ноль привело к полному разрушению покрытия.

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Галина Чебыкина
Журналист

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