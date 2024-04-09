В Новосибирске на улице Осипенко образовалась огромная яма по середине дороги

Люди обращались в водоканал, но никто не приехал.

В Новосибирске на улице Осипенко образовалась огромная яма. Об этом редакции Сиб.фм сообщили жители района.

Очевидцы рассказывают, что вызвали водоканал. Специалисты должны были приехать еще утром. Однако, по словам жителей района, никого еще не было.

«Закрывают вызов и всё. Типи талые воды. А яма растёт. Рядом колодец канализации, и он может скоро рухнуть», — рассказала жительница района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ограничили проезд через Ирмень из-за паводка.