В Новосибирске ведется подготовка к ремонту Димитровского моста

В Новосибирске начинается подготовка к ремонту Димитровского моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик, ООО "СК Дороги Сибири", планирует на этой неделе осуществить работы по обеспечению электроснабжения строительного городка, согласовать необходимые документы и заключить договоры на поставку материалов для ограждения места ремонта.

Помимо этого, ведется подготовка к замене изношенного покрытия на правом берегу. Работы по замене будут проводиться в ночное время для минимизации возможных заторов на дорогах.

Ремонт моста запланирован на два года. В текущем году планируется отремонтировать половину переправы (с левого берега на правый), а в следующем году — оставшуюся часть (с правого на левый берег).

Директор МКУ "Гормост" Иосиф Кодалаев отметил, что хотя пробки во время ремонта неизбежны, откладывать работы нельзя из-за возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что компьютерную игру новосибирских разработчиков прокомментировали в Госдуме.