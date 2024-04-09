Замминистра природы Новосибирской области Шрейдер уволился после проверки прокуратуры

Поводом стали нанесенный реке в Мошковском районе ущерб на 24,4 млн рублей и вырубка защитных лесов в Колыванском районе.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер ушел с поста после проверки, проведенной прокуратурой. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Причинами увольнения стали нанесенные ущерб реке в Мошковском районе на сумму 24,4 млн рублей и вырубка защитных лесов в Колыванском районе. Должностных лиц, причастных к этим событиям, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Надзорные мероприятия в сфере охраны природы продолжаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что масштабный сбой произошел в работе баз ГИБДД Новосибирской области.