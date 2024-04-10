В Тогучинском районе Новосибирской области водитель дал отпор агрессивному барсуку

Водитель встретился с барсуком в Новосибирской области.

Как сообщает Тогучинская газета, в Новосибирской области барсук напал на водителя, который остановился на обочине.

По словам главы управления ветеринарии Тогучинского района, который ехал из поселка Горный в Тогучин Новосибирской области, по пути он заметил машину — она была припаркована на обочине. Не раздумывая он решил предложить свою помощь водителю, который рассказал, что остановился поменять колеса и в этот момент на него накинулся агрессивный барсук. Водитель быстро сориентировался и откинул животное на землю, после чего оно скрылось.

По словам главы, такое поведение барсука может означать о возможном заражении бешенством, что плохо сказывается при контакте с людьми, поэтому при обнаружении диких зверей лучше сразу сообщать по номеру 112.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области заметили косулю-альбиноса.