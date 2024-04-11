В Новосибирске многодетная мать получила земельный участок после вмешательства прокуратры

Отказывала женщине городская администрация из-за ее мужа.

В Новосибирской области многодетная мать получила земельный участок только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Администрация отказывала женщине из-за предположения, что у нее уже есть земельный участок. Однако оказалось, что участок был выдан ее мужу в 2015 году как ветерану боевых действий.

После обращения женщины в прокуратуру стало известно, что на момент получения участка муж уже не проживал с ней, и семья не имела статуса многодетной. После проверки этих фактов власти согласились выдать женщине землю для строительства дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что общественники из Новосибирска предложили проверить диаспоры мигрантов на наличие оружия после теракта.