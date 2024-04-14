Новосибирске певец Шура рассказал, что чувствовал перед инсультом

Примерно год назад Новосибирский артист пережил микроинсульт. После посещения нескольких больниц, музыкант посоветовал всем внимательно следить за своим здоровьем.

После госпитализации звезду направили в одну из крымских больниц, а затем в Москву. Из-за недуга Шура был вынужден отменить несколько выступлений.

Как рассказывает новосибирский исполнитель, в начале почувствовал недомогание и списывал это на усталость и непрерывающиеся поездки по городам, но окружающие первыми заметили ухудшение состояния звезды и высказали своё беспокойство. После проблем с речью, Шура серьезно задумался о своем здоровье. Как рассказывает артист, у него не получалось быстро говорить и выговаривать длинные слова. Он также рассказал, что о симптомах узнал через интернет.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как певец Шура прокомментировал задержку концерта в Новосибирске.