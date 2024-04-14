Спасатели напоминают об опасности на льду в Новосибирской области

В Новосибирской области предупреждают о ЧП на льду.

В Telegram-канале спасатели МАСС предупредили о соблюдениях правил безопасности при выходе на лед в Новосибирской области.

В связи с тем, что сейчас ледяной покров становится все тоньше, увеличивается риск возникновения чрезвычайных происшествий. Поэтому спасатели МАСС рекомендуют рыбакам завершить зимний сезон ловли рыбы, постараться не выезжать на лед на транспортных средствах и не гулять по этой территории.

Напомним, что в Новосибирске почти неделю вызволяли провалившийся под лед внедорожник.