У водителя конфисковали тонированный BMW X6 без номеров в Новосибирске

В Новосибирске за нарушение ПДД конфисковали BMW X6.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске провели рейд совместно с ГИБДД, в ходе которого правоохранители выявили 38 нарушений, из них у 10 автомобилей не соответствовало норме светопропускание стекол, 4 машины конфисковали за нарушение правил дорожного движения, среди которых была BMW X6.

Уточняется, что у BMW X6 отсутствовали регистрационные знаки, после замечания водитель отказался проходить медосвидетельствование. В результате чего в отношении него составили пять административных дел — ему грозит лишение водительских прав, административный арест и штраф.

Напомним, что в Новосибирске на перекрестке произошла авария.