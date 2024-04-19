В Новосибирске после ареста директора СШОР по ВВС Оленикова перестали брать взносы на соревнования

После серии скандалов воспитанники СШОР водных видов спорта в Новосибирске стали отмечать, что с них перестали собирать взносы. А вот школу водного поло, где назревает аналогичный скандал, собираются присоединить к СШОР.

В организациях, связанных с занятием спортсменов в новосибирских бассейнах, прошла серия скандалов. Например, в школе водного поло «Юникс», как рассказывали родители воспитанников, спортсменов не выпускают на соревнования. Также по их рассказам с них запросили полную стоимость занятий в бассейне, аренда которого обойдутся в 15 000 рублей.

Сейчас все доводы проверяют следователи СКР. Сиб.фм также делал запрос в министерство спорта Новосибирской области, где рассказали о планах по развитию водного поло.

«ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» предоставляет плавательные дорожки региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация водного поло» на основании договора аренды. В настоящее время прорабатывается возможность открытия отделения водного поло на базе ГАУ ДО НСО «СШОР водных видов спорта», — сообщили в министерстве спорта Новосибирской области.

Нельзя ставить и точку и в делах, связанных с арестом директора СШОР водных видов спорта Дмитрия Оленикова. Воспитанники говорят, что сейчас прокуроры изучают и другие жалобы на махинации с арендой бассейнов, на которые выделялись бюджетные средства.

Впрочем, положительная тенденция наблюдается уже сейчас: родители отмечают, что на соревнования с них уже не спрашивают взносы.

«На городские соревнования сейчас не сдают деньги. Ранее собирали с нас. Не знаю, с чем это связано, но мы отметили такую тенденцию»,

- добавила мать одной из воспитанниц Федерации плавания Татьяна.

Ранее Сиб.фм писал историю скандала в СШОР. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.