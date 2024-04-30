Мэра Новосибирска Кудрявцева попросили построить детсад в Хилокском жилмассиве

Жители Хилокского жилмассива попросили мэра Новосибирска построить детский сад.

В 2021 году в Хилокском жилмассиве Новосибирска снесли старое здание, в котором должен был открыться детский сад. После чего, уже в 2024 году, местные жители до сих пор пытаются добиться строительства детсада.

По данным издания Atad.info, новосибирцы в социальной сети обратились к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцев в с просьбой решить их вопрос.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мост через реку Орда отремонтируют за 112 млн руб.