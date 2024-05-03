Новый туалет установили в сквере «13 трамвай» в Новосибирске

Сейчас на объекте за оперным театром ведутся пусконаладочные работы.

В центре Новосибирска на территории сквера «13 трамвай» со стороны улицы Орджоникидзе установили новый модульный общественный туалет. Об этом сообщает паблик «Зелёный Новосибирск» во «ВКонтакте».

Помещение оборудовано специальным пандусом, чтобы им могли пользоваться маломобильные жители и гости мегаполиса.

На данный момент на объекте за оперным театром проводятся пусконаладочные работы, специалисты подключают туалет к инженерным сетям. Полноценное функционирование объекта планируется начать после 20 мая.

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